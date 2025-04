Juventude e Mirassol empatam pelo Brasileirão com direito a pênalti polêmico no VAR

Juventude e Mirassol ficaram no empate por 2 a 2 na manhã deste domingo (20), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o jogo foi movimentado no setor de ataque e os goleiros Gustavo e Alex Muralha foram fundamentais para segurar o placar. Outro protagonista no duelo foi o VAR, que chamou o árbitro Paulo Belence e um pênalti polêmico foi marcado para a equipe paulista no segundo tempo.

O resultado mantém o Jaconero na primeira página da tabela com sete pontos, na 9ª posição, e o Mirassol logo depois, em 10º, com cinco pontos conquistados. As equipes ainda podem ser ultrapassadas até o fim da rodada.

A equipe gaúcha vinha de uma goleada sofrida contra o Flamengo no meio de semana e esteve duas vezes à frente do placar, mas não segurou a vantagem e viu o Mirassol empatar duas vezes. A equipe paulista chegou ao seu quarto jogo seguido sem perder, com uma vitória e três empates nesse recorte.

Ênio abriu o placar aos 23 da primeira etapa e Iury Castilho empatou aos 34. Antes do apito final, Batalla marcou um belo gol de fora da área e colocou o Juventude na frente novamente. No segundo tempo, um pênalti marcado com a ajuda do VAR após toque de mão do volante Jadson deu ao Mirassol a chance de igualar o placar. Na cobrança, Reinaldo bateu bem na bola e deslocou o goleiro Gustavo para fazer o 2 a 2.

O placar da partida foi justo diante das chances criadas dos dois lados. As equipes oscilaram ao longo dos 90 minutos e a atuação de Gustavo e Alex Muralha colaboraram para a igualdade do resultado, principalmente com defesas na segunda etapa.

Na próxima rodada, o Juventude faz o clássico gaúcho contra o Internacional, no Beira-Rio. O Mirassol tentará ampliar a sequência sem derrotas dentro de casa contra o Atlético Mineiro. Os jogo serão no próximo sábado, 26 de abril.

Juventude e Mirassol ficaram no 2 a 2 pela 5ª rodada do Brasileirão. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou disputado no meio-campo e com poucas chances de finalização. O Mirassol era mais presente no campo de ataque, mas não finalizava com facilidade e viu a defesa gaúcha bloquear as principais bola. Até os 23 da primeira etapa, o Juventude ainda não havia sequer chutado contra a meta de Muralha. Mas Ênio só precisou de um arremate para tirar o zero do placar e colocar o Jaconero na frente.

Após cruzamento na área, a zaga do Mirassol e afastou mal e a bola ficou com o ataque do time gaúcho. Ênio recebeu a bola pela esquerda, na quina da grande área, e arrastou para o meio em chute rasteiro cruzado, vencendo o goleiro rival. 1 a 0 para o Juventude aos 23 minutos da primeira etapa.

Na sequência, o time mandante até tentou equilibrar o nível da partida sendo mais presente no ataque, mas não conseguiu segurar as subidas do Mirassol principalmente pelo lado direito do campo. O atacante Edson tentou o empate em chute forte e cruzado aos 33 minutos, que passou por cima do gol de Gustavo.

Um minuto depois, o camisa 95 recebeu pelo lado de campo, levou para o maio e achou Iury Castilho livre na outra ponta da área. O atacante dominou com dificuldade, mas teve tempo de ajeitar o corpo e bater rasteiro no canto, ainda contando com uma ajudinha do goleiro Gustavo, que foi na bola mas não teve firmeza para espalmar e viu a bola entrar nas redes.

Na reta final do primeiro tempo, o Juventude cresceu na partida e teve duas chances seguidas. Na primeira, aso 44 minutos, Muralha fez uma bela defesa em chute cruzado de Ewerthon de dentro da área e contou com a sorte da redonda subir e passar por cima da rede. Logo depois, aos 46, Ênio passa para Taliari na frente da grande área, que serve Batalla e o colombiano acerta um belo chute colocado no alto, sem chances para o goleiro do Mirassol. 2 a 1 e fim da primeira etapa.

Juventude ficou duas vezes na frente do placar, mas o Mirassol buscou o empate. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

A segunda etapa contou ainda mais com a intervenção dos goleiros. Muralha fez intervenção em chute rasteiro de Taliari aos oito da segunda etapa. Logo antes, Ênio também teve chance de finalizar após saída de bola errada do Mirassol, mas finalizou muito alto na meia-lua e viu a bola subir.

Do outro lado, Gustavo foi muito bem após finalização de Fabrício Daniel, que entrou no lugar de Yago Felipe no segundo tempo. O meia ficou com a bola após bate e rebate na frente da grande área e o goleiro do Jaconero fez bela ponte para espalmar para fora o chute quase no ângulo.

Pouco depois, o Mirassol teve um pênalti marcado ao seu favor. Do lado esquerdo, o volante Jadson bloqueou a finalização com o braço aberto, na interpretação da arbitragem. Caio Max Augusto, no VAR, chamou Paulo Belence para ver o lance no monitor e o árbitro sinalizou a marca da cal. OS jogadores do Juventude reclamaram bastante do lance, alegando que o braço do volante estava colado ao corpo no momento que saltou na frente da finalização.

Na cobrança, Reinaldo bateu bem e tirou Gustavo do lance, colocando o 2 a 2 no placar. Foi o segundo gol de pênalti seguido do lateral neste Brasileirão, que já havia marcado na goleada contra o Grêmio.

A reta final da partida teve menos qualidade e mais vontade das equipes. Foram poucas bolas trabalhadas e muitos lançamentos e cruzamentos na área. Os dois times ainda tentaram finalizar, mas as entradas da área ficaram congestionadas e os chutes foram bloqueados pela defesa. No total, foram dez minutos de acréscimos assinalados, mas não foi o suficiente para mudar o resultado do confronto.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X MIRASSOL

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 20/04/2025 - 11h

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, (RS)

🥅 Gols: Ênio, 23' 1T; 46' 1T (JUV) | Iury Castilho, 34' 1T; Reinaldo, 26' 2T (MIR)

🟨 Cartões amarelos: Wilker Ángel, Felipinho (JUV) | Alex Muralha (MIR)

🔴 Cartão vermelho: -

🏁 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

🚩 Assistentes: Alessandro de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

📺VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo, Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo (Nenê), Jadson e Jean Carlos (Luis Mandaca); Ênio, Gabriel Taliari (Gilberto) e Batalla (Vitor Pernambuco)

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe (Fabricio Daniel), Danielzinho (Chico Kim), Negueba (Clayson), Édson Carioca e Iury Castilho (Cristian).