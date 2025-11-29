Comentarista da Globo avalia decisão de Abel em Palmeiras x Flamengo: 'Acerto'

Abel Ferreira escalou sua equipe para a grande final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (29). Aline Calandrini, comentarista da Globo, concordou com uma decisão do técnico português para o duelo.

Com 11 gols em 13 decisões, Raphael Veiga era uma dúvida para a final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo. De acordo com Alline, Abel acertou em colocá-lo no time titular.

- Acho que é um acerto. É um jogador grande, decisivo. Não viveu uma temporada lá no alto, como outras, mas ele sempre conseguiu corresponder, essa é a verdade. E ele (Abel) ganha opções no banco, né? Facundo, Sosa, Felipe Anderson - comentou Alline sobre Veiga em Palmeiras x Flamengo.

Alline Calandrini avaliou decisão de Abel Ferreira na final (Foto: Divulgação)

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).