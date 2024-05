Comentarista culpa veteranos em gol sofrido pelo Fluminense contra o Alianza Lima

Fluminense, de Fernando Diniz, joga contra o Alianza Lima (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 22:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense saiu atrás do placar contra o Alianza Lima-PER, no Maracanã, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Comentarista do jogo na ESPN, Eugênio Leal criticou a dupla Marcelo e Fábio no lance do gol da equipe visitante nesta quarta-feira (29).

- O Marcelo cochilou. Se ele estava fora do bolo, mais destacado, deveria prestar atenção no jogador que vinha de fora da área. Ficou de costas e foi surpreendido quando o Arregui se antecipou. Também achei que o Fábio poderia ter ido um pouco mais firme na bola - comentou Eugênio.

O lance ocorreu aos seis minutos de jogo. Arregui venceu Marcelo pelo alto e cabeceou para o gol. Fábio chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. O Fluminense lidera o Grupo A, com 11 pontos, mas precisa da vitória para ficar entre as melhores campanhas da Libertadores.