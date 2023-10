A derrota do Brasil para o Uruguai na terça-feira (17) fez alguns torcedores sentirem saudade do ex. Mas o "ex" em questão é o antigo treinador da Seleção Brasileira, Tite, que pediu demissão no início do ano. Nesse sentido, a comentarista Ana Thaís Matos criticou os clamores nas redes sociais para a volta do treinador após o resultado negativo.