Comentarista corneta medalhão do São Paulo: ‘Pior jogo com a camisa do clube’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro

O comentarista João Pedro Sgarbi, do programa Jogo Aberto, não perdoou a atuação do atacante Luciano na derrota do São Paulo contra o Atlético-MG. O tricolor paulista perdeu por 1 a 0, no Morumbi, e saiu atrás no confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Na opinião do comunicador, o camisa 10 do São Paulo fez a pior partida com a camisa do clube. Além disso, ele também apontou que o técnico Luis Zubeldía insiste em utilizar o jogador como um meia, função a qual o comentarista julga que Luciano não é capaz de realizar.

- Luciano fez o seu pior jogo com a camisa do São Paulo. Inexplicável a comissão não perceber que ele não é meia - disse o comentarista.

Com a derrota na primeira partida, o São Paulo agora terá que reverter a desvantagem fora de casa. O tricolor paulista volta a enfrentar o Atlético-MG na próxima quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV.