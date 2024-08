Copiar Link

Publicada em 28/08/2024 - 22:51

O São Paulo empatou com o Atlético-MG no primeiro tempo da partida válida pela Copa do Brasil, e tricolores ficaram insatisfeitos com a atuação do meia-atacante Luciano.

Os torcedores não gostaram do desempenho do camisa 10 e sugeriram uma alteração à comissão técnica de Luis Zubeldía: a entrada do jovem William Gomes na vaga do meia-atacante para atuar como ponta. Assim, Lucas Moura seria deslocado ao meio, na função de armar as jogadas de ataque.

Luciano foi criticado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

William Gomes tem nove jogos pelo time profissional do Tricolor. No triunfo sobre o Vitória, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, foi titular e anotou seu primeiro gol com a camisa são-paulina. Nas arquibancadas do Morumbis, o nome do jovem também foi pedido.

Nesta partida contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, quem comanda o São Paulo é Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía. O técnico está suspenso do duelo.

São Paulo x Atlético-MG: as reações sobre Luciano e sugestões para Zubeldía

William Gomes e Lucas em treino do São Paulo — Foto: São Paulo FC

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-MG

Copa do Brasil - Quartas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto, às 21h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

⚽ Escalações

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Rodrigo Wellington Rato; Calleri - Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio, Bernard e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.