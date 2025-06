Neymar da Silva Santos, empresário e pai do jogador Neymar jr., falou nesta terça-feira (10) durante o leilão do Instituto Neymar Jr., em São Paulo, que a renovação do filho com o Santos "vai acontecer". O atacante tem contrato com o Peixe até o fim de junho e permanência do atleta está em pauta.

continua após a publicidade

- Vai acontecer. Só ter um pouco de paciência porque é só no dia 30 de junho que encerra o contrato dele — declarou.

➡️‘Lili cantou’: Neymar anuncia teste negativo para Covid-19

Apesar de deixar no ar que a renovação está próxima, o empresário afirmou que o martelo será batido apenas após o fim do atual contrato.

Em paralelo, ele destacou a importância do Instituto Neymar Jr. e preferiu focar na parte social do projeto durante o evento na noite desta terça-feira.

- Estamos felizes. É a quinta de uma jornada de 10 anos. Esperamos arrecadar mais do que no ano passado.

Além de falar de futebol, Neymar pai também comentou sobre a expectativa para a chegada da neta Mel, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi:

continua após a publicidade

- Falta um tempinho para o nascimento — disse, com um sorriso no rosto.

Durante a conversa com jornalistas, ele também falou das duras críticas que Neymar Jr. vem recebendo nos últimos anos.

- As críticas são boas quando elas são construtivas. Superamos esse tempo inteiro um monte de críticas - disse, com tom sereno.

Nesta terça-feira, Neymar, que estava afastado do time do Santos por ter testado positivo para COVID-19, testou negativo e foi liberado para trabalhar ao lado dos companheiros.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos