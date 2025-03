O Real Madrid se classificou para as quartas de final da Champions League de 2025, nesta quarta-feira (12), após vencer nos pênaltis o Atlético de Madrid, no Estádio Riyadh Air Metropolitano. Após o resultado, o brasileiro Endrick viralizou nas redes sociais ao protagonizar um momento de euforia ao lado do zagueiro Rudiger.

O alemão foi o responsável por converter o pênalti que garantiu a classificação do Real Madrid. Com a penalidade convertida, o zagueiro saiu correndo pelo campo para comemorar o feito. Foi então, que Endrick entrou em cena, ao reproduzir o jeito da corrida do companheiro na celebração.

A cena foi flagrada pela transmissão da partida e não demorou muito para repercutir na web. Diversos internautas se divertiram com a tentativa de imitação do brasileiro na festa merengue. Veja a repercussão abaixo:

Endrick na partida

O atacante brasileiro entrou em campo durante a prorrogação no lugar do compatriota Vini Jr. No relógio, já marcavam 115 minutos de partida. Em campo, Endrick não conseguiu ter grande destaque nos poucos minutos em que esteve em ação contra o Atlético de Madrid, ele tão pouco chegou a realizar uma cobrança na disputa por pênaltis. Contudo, robou a cena ao lado de Rudiger durante a comemoração merengue.

O que vem por aí?

Com a classificação, o Real Madrid avança de fase na Champions League e irá para as quartas de final. O clube enfrentará o Arsenal. Os confrontos pela ida das quartas irão acontecer nos dias 8 e 9 de abril e as voltas, nos dias 15 e 16. Além das duas equipes Aston Villa, PSG, Borrusia Dortmund, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão ainda seguem vivos na competição.

