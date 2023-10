O ex-jogador Cicinho cravou durante o "Arena SBT" desta segunda-feira (8) que o Santos não cai para a Série B pela primeira vez na história no fim do Brasileirão 2023. O comentarista, que ganhou fama de vidente ao prever o ano sem títulos do Flamengo, justificou sua opinião diante do momento positivo vivido pelo Peixe na competição.