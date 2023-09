Fora das quatro linhas, o ex-lateral-direito Cicinho foi um dos personagens que agitaram a final da Copa do Brasil nas redes sociais. Durante participação no programa "Mesa Redonda", da "TV Gazeta", nesta segunda-feira (25), o agora comentarista de futebol vestiu outra faixa de campeão inédita do Tricolor e debochou do vídeo motivacional do Flamengo.