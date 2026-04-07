Globo fecha com 26 influenciadores para a Copa do Mundo

A Globo chegou a um acordo para contar com 26 influenciadores renomados na produção de conteúdo para a Copa do Mundo, que acontece em pouco mais de dois meses. A parceria foi fechada em conjunto com a Play9, agência especializada em criadores digitais dos mais variados públicos e níveis de alcance. A informação foi inicialmente divulgada por Gabriel Vaquer, da "Folha", e confirmada pelo Lance!.

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Para além dos 26 principais, o projeto terá mais 2.000 influenciadores de diferentes níveis de engajamento, chamados de micro e nano criadores, visando uma entrega de diferentes perspectivas do torneio que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canada. A ideia é que estejam inseridos no escopo da Ge TV com uma proposta mais voltada ao público jovem.

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Confira os principais nomes do projeto

Rafaella Tuma, Matheus Costa, Fausto – O Menzinho, Daniel Braune, Ilan Kriger, Ale Xavier, Paulo Vita, Fabão, Xandi Barros, Treinador PP, Enzo Baracho, Greengo Dictionary, Flávia Bandoni, Lucas Veloso, Bri Fancy, Pedro Faria, Mike On, Jojoca, Franklin Medrado, Bianca Santos, Bruna Ayra, Andrey Raychtock, FutCerto, João Vittor Mello, Endrik Rafael e Marina Guaragn.

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Daniel Braune foi um dos contratados pela Globo (Foto: Lance!)

Janelas oficiais de horários da Copa do Mundo no Brasil

Para simplificar a vida de quem acompanha do Brasil, a Fifa agrupou a fase de grupos em quatro blocos fixos de horários, com cerca de 18 partidas em cada faixa ao longo da etapa:

13h BRT: jogos da Costa Oeste em horário de manhã (por volta de 9h ou 10h locais) ou partidas vespertinas antecipadas na região Central. 16h BRT: confrontos da Costa Leste no começo da tarde ou duelos ainda em horário matinal em sedes da Costa Oeste. 19h BRT: principal janela do dia, concentrando jogos de fim de tarde na Costa Leste e parte da programação da região Central. 22h BRT: faixa reservada a partidas noturnas nas cidades da Costa Leste e a jogos de fim de tarde na Costa Oeste.

O mata‑mata reaproveita essas mesmas janelas, mas com menor quantidade de jogos por dia, o que reduz sobreposições. As semifinais e a final tendem a ser posicionadas em 16h BRT, encaixando um ponto intermediário entre tarde brasileira, noite europeia e primeira metade do dia no oeste norte‑americano. Em todo o torneio, não há partidas agendadas antes das 13h nem depois das 22h no horário de Brasília, o que evita, na prática, confrontos começando de madrugada para o público brasileiro.

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