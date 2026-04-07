Pênalti não marcado em Deportivo La Guaira x Fluminense viraliza: 'Escandâlo'

Fluminense e o Deportivo La Guaira estão se enfrentando nesta terça-feira (7), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A primeira etapa foi marcada por um jogo morno, com poucas chances para cada lado, já a segunda etapa teve duas polêmicas contra o Tricolor.

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O Lucho Acosta acha passe para Savarino, que cruza para Canobbio, que chuta para o gol. O uruguaio reclama de pênalti, que foi checado pelo VAR, no entanto, arbitragem mandou o lance seguir.

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Alguns minutos depois, John Kennedy é puxado dentro da área e não consegue chegar na bola. Camisa 9 receberia passe de Savarino e poderia entrar de cara para o gol, no entanto, arbitragem também mandou seguir.

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Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão de José Burgos, árbitro Uruguaio da noite.

Veja os comentários:

Como chegam La Guaira e Fluminense?

Texto de: Pedro Brandão.

O Deportivo La Guaira chega para a estreia sem desfalques relevantes e deve ir a campo com sua formação principal. A equipe venezuelana aposta na força ofensiva de seus atacantes, com destaque para o artilheiro da última temporada, José Alí Meza, e o colombiano Flabian Londoño, uma das principais contratações para 2026.

La Guaira x Fluminense (Foto: Arte/ Lance!)

Do lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía vai promover retornos importantes após preservações no Brasileirão. Canobbio volta a ser relacionado e inicia entre os titulares, enquanto Lucho Acosta também retorna após suspensão. As baixas seguem sendo o volante Facundo Bernal, em transição física, e Nonato, no departamento médico.

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✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA X FLUMINENSE

LIBERTADORES – 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)

🟨 Árbitro: José Burgos (URU)

🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)