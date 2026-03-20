Bap destaca dificuldade do grupo do Flamengo na Libertadores: 'Peguei a p*** toda'
Rubro-Negro enfrentará times da Argentina, Peru e Colômbia
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O Flamengo conheceu nesta quinta-feira (19) o seu caminho na fase de grupos da Libertadores. Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro é o cabeça de chave do Grupo A. Após sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, ficou definido que os adversários serão Estudiantes (Argentina), Cusco FC (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia). Para Bap, presidente do clube carioca, o cenário é dos mais desafiadores.
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Presente na cerimônia em Luque, o dirigente destacou as dificuldades logísticas, como a altitude e as longas viagens.
— Peguei tudo: altitude, distância… Não adianta fazer projeção. A realidade é essa. A gente tem que encarar, faz parte, e vamos pra dentro — disse Bap, em entrevista à "ESPN".
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Apesar do contexto complicado, o Flamengo aparece como favorito do grupo, principalmente pela força do elenco, e deve brigar pela liderança e pela classificação às oitavas de final. Diante disso, o presidente revelou uma conversa curiosa que teve com um dirigente de outro clube do grupo, cujo nome preferiu não divulgar.
— Eu estava comentando com um presidente de outro clube sobre o grupo em que caímos, e ele respondeu: "pense em mim, que peguei você" — contou Bap.
Os grupos da Copa Libertadores de 2026:
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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