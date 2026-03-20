O Flamengo conheceu nesta quinta-feira (19) o seu caminho na fase de grupos da Libertadores. Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro é o cabeça de chave do Grupo A. Após sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, ficou definido que os adversários serão Estudiantes (Argentina), Cusco FC (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia). Para Bap, presidente do clube carioca, o cenário é dos mais desafiadores.

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Presente na cerimônia em Luque, o dirigente destacou as dificuldades logísticas, como a altitude e as longas viagens.

— Peguei tudo: altitude, distância… Não adianta fazer projeção. A realidade é essa. A gente tem que encarar, faz parte, e vamos pra dentro — disse Bap, em entrevista à "ESPN".

Bap, presidente do Flamengo, comenta grupo na Libertadores (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

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Apesar do contexto complicado, o Flamengo aparece como favorito do grupo, principalmente pela força do elenco, e deve brigar pela liderança e pela classificação às oitavas de final. Diante disso, o presidente revelou uma conversa curiosa que teve com um dirigente de outro clube do grupo, cujo nome preferiu não divulgar.

— Eu estava comentando com um presidente de outro clube sobre o grupo em que caímos, e ele respondeu: "pense em mim, que peguei você" — contou Bap.

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Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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