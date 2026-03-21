Cobertura da Série B passa por mudança e envolve times de SC

A ESPN segue fortalecendo sua cobertura regional da Série B do Campeonato Brasileiro e terá Isabela Correia como responsável pelo acompanhamento do futebol catarinense em 2026. A jornalista ficará baseada em Santa Catarina, acompanhando de perto o cotidiano de Avaí e Criciúma durante toda a competição.

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A movimentação faz parte de uma estratégia maior da emissora, que busca estreitar a relação com clubes e torcedores por meio de uma cobertura mais próxima e contínua. A ideia é ampliar a presença nos bastidores e oferecer um noticiário mais conectado com a rotina das equipes.

Isabela destacou que o público pode esperar um olhar mais aprofundado sobre o dia a dia dos clubes.

- A proposta é ir além dos jogos, mostrando bastidores, ambiente interno e decisões importantes, sempre com responsabilidade na apuração - afirmou.

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Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Reprodução)

A repórter também ressaltou que a proximidade com os clubes é fundamental para a produção de conteúdo relevante.

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- Estar presente faz diferença. Muitas informações não viram manchete, mas ajudam a explicar o momento das equipes e enriquecem a cobertura - completou.

Dentro de campo, Avaí e Criciúma chegam com propostas diferentes para a disputa da Série B. O Avaí aposta em uma reformulação mais ampla, com utilização de jovens jogadores e foco em uma campanha consistente. Já o Criciúma opta pela continuidade, mantendo a base da última temporada como principal trunfo para buscar melhores resultados.

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Apesar das estratégias distintas, os dois clubes têm em comum a força como mandantes, fator que pode ser decisivo ao longo da competição.

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A ESPN terá uma estrutura ampliada para a Série B de 2026, com profissionais espalhados por diferentes regiões do país. Ao todo, serão mais de 340 partidas exibidas pela emissora e pelo Disney+ Premium, além de conteúdos exclusivos e cobertura completa no pré e pós-jogo.

A competição também contará com um novo formato nesta temporada, com a introdução de playoffs entre o terceiro e o sexto colocados, aumentando o nível de disputa pelo acesso à Série A de 2027.

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