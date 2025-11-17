Clube gaúcho sob suspeita de manipulação de resultados

A Polícia Civil deflagrou em São Gabriel, no Sudoeste do Rio Grande do Sul, a Operação Cartão Vermelho, que investiga um clube gaúcho por suspeita de manipulação de resultados. Juridicamente falando, os crimes apurados são fraude em competição esportiva, falsidade ideológica, falsa identidade e associação criminosa. O time na mira é o Esporte Clube São Gabriel, equipe da cidade que disputa a Terceira Divisão do Estado e a Copa FGF.

O inquérito se refere a participação da equipe da Terra dos Marechais na Copinha, torneio do segundo semestre organizada pela Federação, mais precisamente sobre a goleada de 7 a 0 sofrida em partida contra o sub-20 do Internacional.

Manipulação de resultados

A operação, coordenada pela Delegacia de Repressão a Lavagem de Dinheiro de Organizações Criminosas, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra o Sanga. As ações aconteceram após a partida diante do São Paulo, de Rio Grande, válida pela última rodada da primeira fase da Terceirona, competição na qual o clube é lanterna do Grupo B.

As buscas foram realizadas no vestiário e demais setores do Estádio Municipal Doutor Silvio de Faria Correa. Também entraram no escopo da ação residências de dirigentes, treinadores e atletas. Foram apreendidos documentos de interesse das investigações, aparelhos celulares e computadores. A partir disso, serão realizados interrogatórios e a análise dos objetos apreendidos.

O resultado manipulado

Segundo o delegado Max Otto Ritter, as investigações foram desencadeadas a partir de denúncias nos canais de inteligência da Polícia Civil. Federação Gaúcha de Futebol, que colabora com a apuração, também encaminhou notícia criminal à PC.

O ponto de partida foi a goleada de 7 a 0 aplicada pela equipe sub-20 do Inter no Sanga, em partida disputada no Celeiro de Ases, em Alvorada, no dia 29 de outubro. No duelo, ficou evidenciada a manipulação de resultado corroborada por denúncia prévia de que haveria cerca de cinco gols no segundo tempo. Na etapa inicial, o placar foi 1 a 0.

Não há evidências da participação do Inter na manipulação. Ainda são investigadas anormalidades em outros jogos da equipe na Copa FGF e na Terceirona. Alguns dos envolvido se encontram em monitoramento pela prática de condutas similares em outros Estados da Federação, tais como Sergipe, Paraíba, Acre, Roraima, Rio de Janeiro e Paraná.