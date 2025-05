Clube da Série A cita opinião de Arnaldo Cezar Coelho: ‘VAR destruindo o futebol’

Mais uma vez, o Grêmio reclama de prejuízo da arbitragem. No empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), na Arena do Grêmio, que culminou na eliminação gremista, na terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho teve um gol anulado aos 46 minutos. Nas redes sociais, o Grêmio compartilhou uma opinião do ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho criticando a decisão do VAR.

- A absurda anulação ontem do gol do Grêmio vem provar a destruição que o VAR vem dando ao futebol. A trombada de três jogadores fora do lance do gol é o empurra empurra que acontecem no tiro de canto. A gravação da cabine do VAR demonstra a incompetência dos participantes - escreveu Arnaldo.

Publicação de Arnaldo, compartilhada pelo Grêmio

Eliminação do Grêmio

Com o empate em Porto Alegre, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. O CSA, da terceira divisão do futebol brasileiro, venceu o primeiro confornto por 3 a 2, e por isso, alcançou as oitavas de final do torneio nacional.

Vale destacar, que a anulação do gol do Grêmio também gerou revolta dentro de campo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube gaúcho confrontaram a arbitragem após o apito final. O atacante Arezo, chegou a ser expulso.

CBF divulga áudio do VAR

Horas após a eliminação do Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil, a CBF divulgou o áudio do VAR da partida. Se tivesse sido validado, a vitória por 1 a 0 levaria a decisão da vaga às oitavas para os pênaltis, já que na partida de ida o time alagoano venceu por 3 a 2.

