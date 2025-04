Clara Chía se pronuncia sobre suposta crise na relação com Piqué

A relação do ex-jogador Gerard Piqué com Clara Chía voltou a ganhar as páginas das revistas de fofoca espanhola. Nos últimos dias, veículos especializados na vida dos artistas levantaram a hipótese de uma possível crise no namoro entre os dois. Após os rumores ganharem força, a ex-garçonete se manifestou pela primeira vez sobre o tema.

O pronunciamento de Clara Chía aconteceu durante o programa "Tardear", da Telecinco, canal espanhol. Na ocasião, um dos repórteres da atrassão ligou para ela. Ao atender a ligação e perceber que estava ao vivo, a atual namorada de Piqué negou de forma breve o suposto término.

- Não, não. Bom, agora tchau - respondeu Clara Chía, antes de encerrar a ligação e pedir para o veículo não entrar mais em contato.

Relação de Piqué com Clara Chía

Memo com a declaração da namorada do ex-jogador, apurações dos veículos espanhóis apontam uma possível crise na relação do casal. De acordo com fontes próximas do jogador, que tiveram contato com a Telecinco, Piqué teria assumido não viver o melhor momento ao lado da atual companheira.

Apesar disso, o atual cenário aponta que o casal segue junto. Inclusive, ambos foram flagrados recentemente em um encontro público pela Espanha.

Piqué e Clara Chía estão juntos desde junho de 2023. O ex-jogador assumiu o namoro com a jovem após encerrar o casamento com a cantora Shakira. Aliás, o fim do matrimônio teria sido originado por uma infidelidade do antigo zagueiro do Barcelona com a atual namorada.

Na época, a relação entre os dois causou polêmica. A cantora colombiana chegou a gravar uma música de ataque ao casal e expôs a traição do antigo marido para o público.