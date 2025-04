Kings League: entenda o fenômeno da liga criada por Gerard Piqué

A Esportes Charts divulgou os números das dez primeiras partidas da Kings League Brasil, que começou a ser disputada no último dia 29 de março, em Guarulhos, em São Paulo. A competição reúne jogadores, ex-jogadores de futebol e influencers.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O torneio se trata de um futebol, que é jogado em um cenário mais curto que o tradicional e emocionante, conhecido por fut7. A liga brasileira foi criada após o Brasil ter vencido a Copa do Mundo, que foi comandada por Neymar e os streamer Gaules.

As duas primeiras rodadas fizeram a Cazé TV, que detém os direitos de transmissão da competição, registrar números importantes. Além disso, o perfil do Instagram da Kings League também registrou um aumento de seguidores, e o torneio gerou, até agora, uma receita significativa.

continua após a publicidade

Confira os dados da Kings League abaixo

A estreia da competição no Brasil fez a Cazé registrar um pico de audiência de 749 mil espectadores simultâneos. Além disso, seis milhões e 60 horas assistidas as primeiras dez partidas da Kings no Brasil, entre os últimos dias 29 e 31 de março.

Emerson Carioca comemora gol pela G3X na Kings League Brasil. (Foto: Divulgação/Kings League Brasil)

Em média, estima-se que 207.796 pessoas se interessam por um futebol diferente, que também tem entreterimento por meio dos highlights emissora de Casimiro Miguel no Youtube. A marca foi a maior do que a registrada pelo canal oficial da competição.

continua após a publicidade

Além disso, o perfil oficial da competição no Instagram ganhou mais 1.379 mil seguidores. Isso se dá por conta dos jogadores e influencers que se envolvem no meio e geram direcionam.

Competição criada por ex-lenda do Barcelona

O projeto da Kings League foi criado pelo empresa Kromos, que pertence a Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona. A primeira edição do torneio foi realizada em 2023 e teve partidas realizadas no Camp Nou e no Wanda Metropolitano.

A competição continuou crescendo e contando com mais investimento. Em 2025, cerca de 60 milhões de euros foram captados em rodadas de investimentos.