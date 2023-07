Os clubes de elite do futebol europeu estarão em ação na tela dos canais ESPN e Star+ ao longo de toda temporada 2023/24. Com o maior catálogo da modalidade para o público brasileiro, as plataformas de esporte da Disney exibirão com exclusividade mais de 25 ligas do velho continente, incluindo as partidas da Premier League, LaLiga, Ligue 1, Serie A, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Copa do Rei, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Copa da Alemanha e Copa Itália.