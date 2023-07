A temporada completa da Premier League é um dos grandes destaques exclusivos do catálogo da ESPN e do Star+. Os fãs do futebol internacional poderão acompanhar as principais partidas da edição 2023/24 do torneio na tela dos canais ESPN, além de ter a opção de acompanhar ao vivo no streaming do Star+ todos os 380 jogos do Campeonato Inglês com os gigantes Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham em ação.