Chegada de Marlon Freitas no Palmeiras divide opiniões: 'Até quando'

O Palmeiras anunciou o acerto do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo, neste domingo (4), através de uma publicação nas redes sociais. A chegada do reforço não foi unanimidade entre os torcedores do Alviverde, que repercutiram a nova negociação do clube.

De um lado, parte da torcida reprovou a investida da diretoria paulista. Ao realizar as críticas sobre a movimentação no mercado, os torcedores citaram o possível acerto de Gerson com o Cruzeiro e a chegada de Gabigol ao Santos.

Contudo, também ocorreu uma movimentação de apoio a chegada de Marlon Freitas ao Palmeiras. Alguns torcedores apontaram o volante como um bom jogador, que pode agregar no elenco do técnico Abel Ferreira. Veja a repercussão abaixo:

Como Marlon Freitas deve jogar no Palmeiras

Segundo volante de ofício, Marlon Freitas deve ocupar a vaga deixada por Lucas Evangelista, que vinha em um grande momento antes de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita. O camisa 30 precisou passar por cirurgia no início de outubro e, consequentemente, perdeu a reta final de 2025. Ele se recupera, mas o clube não divulga prazos de retornos de lesionados.

Além de Lucas Evangelista, Andreas Pereira pode desenvolver a mesma função, mas é possível que o camisa 8 de Abel Ferreira atue de forma mais avançada, como um meia armador, posição em que o Palmeiras tem necessidade de um nome que assuma a responsabilidade.

Foi exatamente assim que o Verdão se deu bem no segundo semestre, com Evangelista como segundo volante e Andreas mais adiantado, mas com a lesão, o camisa 8 precisou ser recuado.

Como um camisa 5 a probabilidade de Marlon Freitas jogar é menor, a não ser que atue em um esquema tático com três zagueiros. A diretoria corre para contratar uma reposição para Aníbal Moreno, que se transferiu para o River Plate, da Argentina.