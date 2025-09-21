Reação de Fernando Diniz com gol do Flamengo viraliza: ‘Sempre tem essa imagem’

O Flamengo saiu na frente do placar contra o Vasco, neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma reação do técnico Fernando Diniz, após o gol da equipe Rubro-Negra chamou atenção dos torcedores.

A equipe de Filipe Luis balançou as redes nos primeiros minutos de jogo. O cronômetro marcava 11 mintuos, quando Everton Cebolinha acertou o travessão de Léo Jardim. Na sobra, Emerson Royal ficou com a bola na ponta direita e cruzou rasteiro para Bruno Henrique desviar.

Em um primeiro momento, Léo Jardim conseguiu realizar um milagre e defender o arremate do camisa 27, mas no rebote, Carrascal emendou para o fundo do gol. Nas redes sociais, a reação de Fernando Diniz viralizou de forma rápida. Veja abaixo: