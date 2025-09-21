menu hamburguer
Reação de Fernando Diniz com gol do Flamengo viraliza: ‘Sempre tem essa imagem’

Vasco saiu atrás do placar no clássico contra o Rubro-Negro

Fernando Diniz em Flamengo x Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Fernando Diniz em Flamengo x Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/09/2025
18:06
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo saiu na frente do placar contra o Vasco, neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma reação do técnico Fernando Diniz, após o gol da equipe Rubro-Negra chamou atenção dos torcedores.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A equipe de Filipe Luis balançou as redes nos primeiros minutos de jogo. O cronômetro marcava 11 mintuos, quando Everton Cebolinha acertou o travessão de Léo Jardim. Na sobra, Emerson Royal ficou com a bola na ponta direita e cruzou rasteiro para Bruno Henrique desviar.

Em um primeiro momento, Léo Jardim conseguiu realizar um milagre e defender o arremate do camisa 27, mas no rebote, Carrascal emendou para o fundo do gol. Nas redes sociais, a reação de Fernando Diniz viralizou de forma rápida. Veja abaixo:

