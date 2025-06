Fortaleza está escalado para receber o Santos pelo Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo desta quinta-feira (12), com o Santos, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda mandou a campo uma equipe com mudanças para buscar mais três pontos na tabela.

Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na rodada passada, o Leão visitou o Flamengo e foi goleado por 5 a 0. O time soma três derrotas seguidas no campeonato e, em todas as partidas, passou em branco no ataque. Atuando em seus domínios, a equipe busca um triunfo para deixar a zona de rebaixamento.

Assim, o Fortaleza de Vojvoda começa o jogo com as seguintes peças: João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

Do outro lado, o Santos vem de derrota por 1 a 0 para o Botafogo, em casa. O Peixe também tenta um resultado positivo para deixar o Z4 do Brasileirão. O técnico Cléber Xavier escalou o seguinte time para iniciar o confronto: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca, Rollheiser; Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SANTOS

12ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: CazéTV, Record e Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca, Rollheiser; Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Cléber Xavier.