Sem Neymar, o Santos está definido para enfrentar o Fortaleza

Com novidades na escalação, o Santos visita o Fortaleza nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre os 11 iniciais, as principais novidades são o retorno de Luan Peres na zaga, que estava suspenso no último jogo, e Diego Pituca no meio-campo.



O Peixe também conta com retornos importantes: o lateral-direito Aderlan se recuperou de dores na coxa esquerda, e os Meninos da Vila Deivid Washington e JP Chermont, retornaram da Seleção Sub-20, que disputou amistosos no Egito em preparação ao Mundial da categoria.



Tomás Rincón se juntou ao grupo nesta quinta-feira (12), depois de ter servido à Seleção da Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Por outro lado, será o primeiro jogo sem o atacante Soteldo, que se transferiu para o Fluminense e o lateral-direito Léo Godoy, novo reforço do Independiente, da Argentina.

Como parte da preparação para o jogo desta noite, o Alvinegro Praiano realizou um jogo-treino no último sábado (07), diante da Portuguesa, no CT Rei Pelé, e venceu por 2 a 1, com gols de Thaciano e Tiquinho Soares.



Diego Pituca tem 228 jogos com a camisa do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Informações gerais sobre o jogo:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽FORTALEZA X SANTOS

🏆CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV

🗣️Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

4º árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico:Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca, Rollheiser; Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme.

Como chega o Santos?

O técnico Cléber Xavier busca a segunda vitória no comando do time. Até aqui, venceu apenas o duelo diante do Vitória, por 1 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Peixe vem de uma derrota para o Botafogo, em casa. Os bastidores do Peixe foram movimentados nesta semana com a inauguração do novo CT da base e do profissional, com a presença do pai de Neymar, que chefiou as obras ao lado do presidente Marcelo Teixeira.



No evento, que ocorreu na última segunda-feira (09), ambos deram detalhes da construção do novo estádio e do novo CT do profissional, em Praia Grande.

Na última quarta-feira (11), durante a 5ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., o camisa 10 do Santos declarou que, "de 0 a 10", a chance de permanência é 7. O atual contrato se encerra no dia 30 de junho. O pai do jogador declarou nesta semana que não tinha pressa para renovar, tendo em vista que o vínculo do retorno à Baixada Santista foi costurado em apenas dois dias.

A partida contra o Fortaleza será a primeira de Alexandre Mattos como novo executivo de futebol do clube. Ele deve fazer movimentações nesta janela de transferências, com a contratação de pelo menos um zagueiro e um lateral-direito. Mattos também está ajudando na negociação da renovação de Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem. Além disso, pediu pela permanência de jogadores que estavam no radar de outros clubes brasileiros, como Diego Pituca. O empresário chegou para substituir o CEO Pedro Martins, que pediu demissão no mês passado.

Além disso, na última quinta-feira (11), o Santos anunciou Gustavo Ferreira como gerente de futebol da equipe profissional. Ele atuava como coordenador geral das categorias de base do clube e agora assume a vaga que pertencia a Guilherme Sousa.

RETROSPECTO CLÉBER XAVIER:

01.05 - Santos 1 x 1 CRB - jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

04.05 - Grêmio 1 x 0 Santos - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

12.05 - Santos 0 x 0 Ceará - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

22.05 - CRB 0 (5X4) 0 Santos - jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

25.05 - Vitória 0 x 1 Santos - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.05 - Santos 1 x 3 RB Leipzig - amistoso internacional

01.06 - Santos 0 x 1 Botafogo - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Reencontro após o rebaixamento:

Após um ano e meio, os dois times voltam a se enfrentar novamente. No dia 2 de dezembro de 2023, o Peixe perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Marinho e Lucero. Messias descontou para o time da Baixada Santista.

O Alvinegro foi rebaixado pela primeira vez na história, e a partida terminou em confusão nos arredores do estádio. O time do então técnico Marcelo Fernandes dependia apenas de si para não cair. Bastava vencer o duelo. Uma derrota também poderia deixar o time de fora da Série B, se não fossem as vitórias de Bahia e Vasco diante do Atlético Mineiro e Bragantino.

O Santos ficou no 17º lugar, com 43 pontos. O Fortaleza encerrou o Brasileirão na 10ª posição, classificando-se para a Sul-Americana.

Pendurados do Santos:

João Pedro Chermont (lateral-direito)

Diego Pituca (meio-campo)

João Schmidt (meio-campo)

Tomás Rincón (meio-campo)

Rollheiser (atacante)

Tiquinho Soares (atacante)

Desfalques:

Neymar (suspenso)

João Paulo (problemas familiares)

Gil (poupados por causa de dores no quadril)

Retrospecto geral:

25 jogos

09 vitórias

11 empates

05 derrotas

41 gols marcados

26 gols sofridos

15 saldo de gols

*As informações são do site Acervo Santista