Cazé TV fecha parceria com artista brasileiro para Mundial

A cobertura do Mundial de Clubes da 2025 pela CazéTV ganhou um toque exclusivo de arte brasileira. O canal fechou uma colaboração com o artista visual Neto 78. Ele assina uma coleção de estampas inspiradas na paixão nacional pelo futebol e na linguagem autêntica do canal, que será usada pela equipe nas transmissões do novo torneio da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao todo, três criações inéditas foram desenvolvidas, unindo os elementos visuais marcantes do torneio com a energia e o espírito irreverente que são marca registrada da CazéTV. A iniciativa é fruto de uma parceria com a LiveMode, responsável pela produção e distribuição dos conteúdos do canal.

- Fui convidado para criar uma série de artes exclusivas, uma Coleção CazéTV para as transmissões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A ideia foi desenvolver uma coleção inspirada no talento do nosso futebol, transmitindo uma narrativa visual forte, com movimento e energia - contou Neto 78, antes de completar.

continua após a publicidade

- Sou fã do Cazé e da forma descontraída e emocionante das transmissões do canal. Sabe quando você olha e pensa: ‘Um dia quero fazer parte disso’? E não é que esse dia chegou?! - finalizou.

Quem é o artista parceiro da Cazé TV?

A arte de Neto se destacou em diversos projetos ligados ao basquete, como murais, quadras e coleções de roupas. As estampas exclusivas integram o universo visual criado especialmente pela CazéTV para o torneio, que terá transmissão gratuita e ao vivo de todos os jogos para o público brasileiro.

continua após a publicidade

Fruto da colaboração com Neto 78, as artes ganham vida nas telas por meio do elenco da CazéTV, que vestirá as peças durante as coberturas. A proposta é mais do que estética: é emocionar, gerar identificação e traduzir, em imagem e cor, o espírito vibrante do campeonato.