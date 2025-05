Apesar dos problemas e do clima caótico que rondam a gestão Ednaldo Rodrigues à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gestor se reelegeu ao cargo sem concorrência. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno foi o único que ensaiou uma oposição, que não foi adiante. E a desistência do empresário de concorrer ao cargo foi cercada de polêmicas e algumas decisões confusas. Quem apontou para esse cenário foi Edmilson, pentacampeão ao lado de Ronaldo, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Edmilson esteve no evento da Kings League, campeonato de fut 7 que acontece em São Paulo, e falou sobre algumas ações do ex-companheiro de Seleção Brasileira que poderiam ter sido feitas de forma diferente a fim de levar a sua candidatura à frente há alguns meses.

Ronaldo afirmou publicamente que concorreria às eleições, mas viu as portas se fecharem em todo o território nacional para que ouvissem suas propostas. A não participação das federações na pré candidatura impediu que o ex-atacante cumprisse com os requisitos básicos para seguir com o protocolo das eleições.

continua após a publicidade

Questionado sobre uma possível mudança de gestão na entidade ser a solução para os problemas no futebol brasileiro, Edmilson foi enfático ao dizer que era difícil opinar sobre a situação e sinalizou que o grupo de ex-atletas, onde ele se inclui, também não se movimentaram em busca de respostas e novas soluções.

- Não sei se é a solução, não poderia te dizer. Mas acho que é um contexto geral, não posso falar que a CBF está errando sendo nós, ex-atletas, também não nos posicionamos. Só um atleta tentou se posicionar [fazendo referência à Ronaldo], mas não conseguiu - iniciou o pentacampeão.

continua após a publicidade

Na sequência, Edmilson afirmou que Ronaldo poderia ter sido mais claro e incisivo ao articular com as federações, imprensa e com o público geral quem seriam as pessoas presentes em sua candidatura para tentar concorrer ao posto da CBF.

- Mas ao mesmo tempo a gente não sabe… eu não fui procurado pelo Ronaldo, boa parte dos campeões do mundo não foram procurados pelo Ronaldo. Quem era a gestão do Ronaldo? Eu não sei. Você sabe? Alguém sabe? Então é difícil acusar uma pessoa ou uma instituição ou opinar sobre um vestiário ou um time sem um contexto geral - completou Edmilson.

Edmilson foi campeão do mundo ao lado de Ronaldo em 2002. (Foto: Reprodução)

Busca por um novo treinador

Atualmente, a janela que mais exibe a situação complexa e dramática vivida pela Seleção é a busca por um novo treinador. Após a saída de Dorival Jr, Carlo Ancelotti parecia ser o nome mais certo e estava na iminência de acontecer, mas os negócios esfriaram por uma possível interferência do Real Madrid na rescisão de contrato com italiano.

Apesar não estar oficialmente descartado, outros nomes surgem como alternativas paralelas, sem solucionar o cenário de incerteza que paira sobre a CBF e sobre a Seleção, que em breve precisará ser convocada com a pré-lista para as Eliminatórias.

Os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus apareceram como possível comandantes, apesar da negativa da presidente Leila Pereira quanto aos contratos com o técnico palmeirense.

Por enquanto, o nome que estaria à frente do Brasil para convocar ou comandar qualquer partida seriam o diretório Rodrigo Caetano e o coordenador Juan, ex-zagueiro.

Caetano já citou em entrevistas à imprensa nomes brasileiros que poderiam ser futuros técnicos do Brasil, como Renato Gaúcho, Roger Machado e Rogério Ceni, todos empregados em clubes da Série A do Brasileirão. Fluminense, Internacional e Bahia, respectivamente.