Torcida do Flamengo se divide sobre interesse do clube em Roberto Firmino

O Flamengo avalia a contratação do atacante Roberto Firmino. O atacante de 33 anos é cogitado como reforço para a próxima temporada. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o treinador Filipe Luís, e o novo diretor-técnico do clube, José Boto, discutem formas para contar com o brasileiro em 2025.

Atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, Roberto Firmino fez sucesso no cenário internacional ao defender a camisa do Liverpool, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, onde foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2018.

Nação dividida

Por um lado, internautas destacam a importância de Roberto Firmino nos últimos anos do futebol mundial. Pelo Liverpool, o jogador conquistou alguns dos títulos mais importantes do mundo, como a Premier League, Mundial de Clubes da Fifa e a Liga dos Campões da Uefa.

O brasileiro ficou marcado por fazer um trio de ataque infalível ao lado de Salah e Mané, na equipe treinada por Jürgen Klopp, no final da década passada. Roberto Firmino disputou 362 partidas pelo Liverpool e marcou 11 gols.

Por outro lado, torcedores questionam a contratação levando em consideração a idade do jogador. Firmino tem 33 anos e atua na Arábia Saudita há um ano. Neste período, parou de ser convocado para a Seleção Brasileira.

Firmino fez história com a camisa do Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)

Veja as reações dos torcedores

Planejamento para 2025

O Flamengo se prepara para disputar o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e o Super Mundial de Clubes da Fifa. A última competição citada será em julho, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro está no Grupo D do torneio ao lado de Chelsea, da Inglaterra, León, do México, e Esperánce, da Tunísia.