Convocação da Seleção: narrador avalia chances de Neymar estar na Copa do Mundo
Italiano divulga lista nesta segunda-feira (3)
O técnico Carlo Ancelotti convoca, nesta segunda-feira (3), os jogadores para as próximas partidas da Seleção Brasileira, contra Senegal e Tunísia. Estrela da equipe nas últimas Copas, Neymar retornou aos gramados no último fim de semana, em Santos x Fortaleza. Em entrevista ao Lance!, o narrador Marcelo Hazan comentou a possibilidade do atacante estar no próximo Mundial.
Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti
Após noite mágica na La Liga, europeus pedem atacante na Seleção Brasileira: ‘Faz tudo’
‘Na minha posição, não posso pensar só em mim’, diz atacante da Seleção Brasileira
- Se estiver 90% bem, acho que o Neymar tem que ser convocado para a Copa do Mundo, com certeza. É o craque mais diferente dessa nossa geração. Agora, está faltando ele mostrar que tem essa condição. Ainda não conseguiu - disse o narrador do Paramount+.
A Seleção irá enfrentar o Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O jogo será no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília). No dia 18, às 16h30 (de Brasília), encara também a Tunísia, em partida que acontece no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Os jogos serão importantes pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Esta será a quarta Data Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Serão chamados até 26 jogadores para compor o elenco do Brasil. No dia 5 de dezembro, o Brasil conhecerá seus adversários da fase de grupos na Copa do Mundo. Neste domingo (2), o técnico esteve presente em São Januário para acompanhar o jogo entre Vasco e São Paulo.
Convocação da Seleção Brasileira
🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)
