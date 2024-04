Saiba quem é a mulher de Luiz Araújo, que está grávida e foi homenageada pelo rubro-negro

Ingrid Cantarini é modelo e foi miss Taquaritinga-SP (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante do Flamengo Luiz Araújo fez a tradicional comemoração com a "bola na barriga" e "a mão na boca como chupeta" ao marcar um golaço na vitória do time rubro-negro sobre o São Paulo por 2 a 1, na quarta-feira (17), no Maracanã. O jogador homenageou a mulher, Ingrid Cantarini, que é modelo e miss e está grávida. A informação foi publicada pelo "O Globo".

Com apenas três meses de namoro, o casal firmou a união em 2017, e neste mesmo ano os dois já estavam esperando Valentina, hoje com cinco anos. Ingrid compartilha o estilo de vida e looks com os seguidores nas redes sociais. A modelo também costuma mostrar as mudanças no tom ou corte de seu cabelo loiro. Quando ganhou o título de miss Taquaritinga-SP, cidade natal do marido, ela era morena e focava mais na carreira de modelo.

Luiz Araújo passou pelo Lille, da França, e Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de chegar ao Flamengo no ano passado. Revelado pelo São Paulo, o atacante chegou a jogar no profissional até ser vendido ao futebol europeu, aos 21 anos.