Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 14:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Alberto é alvo de ação judicial para ser expulso de condomínio após mais de 50 denúncias

O ex-jogador Carlos Alberto é alvo de uma processo judicial por conduta antissocial após ter sido gravado quebrando a chutes os retrovisores do carro da namorada, Julieta Novaes. O atleta pode ser expulso do condomínio em que vive, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Entre os documentos anexados no processo, estão dezenas de denúncias de vizinhos e funcionários ao morador de um dos apartamentos, que é acusado de condutas indevidas, desde agressão e ameaças até orgias na varanda.

A defesa dos moradores pede prisão simples, de quinze dias a três meses, por "pertubar o trabalho ou o sossego alheios" e "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade". Entre as condutas indevidas do ex-jogador, são citadas dezenas festas com música alta, ofensas e agressões a moradores e funcionários e além de "atividades sexuais nas áreas de varanda".

Em uma das mensagens enviadas à administração do condomínio, de dezembro de 2022, um dos vizinhos relata que, durante a noite, Carlos Alberto gritou com os porteiros afirmando que sua noiva havia entrado sem autorização. Com isso, o ex-atleta disse em tom de ameaça que, caso a situação se repetisse, "ele ia dar tiro dentro do condomínio".

Segundo o Condomínio Alphaland Residence Club, são mais de 50 ocorrências que envolvem Carlos Alberto, que somadas superam os R$ 20 mil.

Além disto, um dos moradores descreveu o momento em que o ex-jogador e a noiva brigaram, e Carlos Alberto quebrou a chutes os retrovisores do carro. No relato, o casal teria discutido por 30 minutos, e quando a mulher tentou sair do condomínio, o atleta deitou na frente do veículo.

Foi anexado no processo imagens de Carlos Alberto danificando um carro dentro do condomínio (Foto: Reprodução)

- Liga para a polícia, liga para a polícia que tu vai ver. Liga para a polícia que eu vou contar tudo para a polícia. Tu viu o que tu fez? Tu viu o que tu fez? Tu quebrou meu pé, meu pé está quebrado. Tu quebrou meu pé! Chama a polícia que eu vou contar que o teu marido é assassino e você é partícipe - disse o ex-Botafogo e ex-Vasco em vídeo anexado na ação.