Jornalista esportivo pede demissão após quase uma década na Globo; saiba o motivo

Guilherme Frossard pediu demissão da Globo na última semana (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 19:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Jornalista esportivo da Globo por quase 10 anos, Guilherme Frossard pediu demissão da empresa na última semana. O repórter, que trabalhou na cobertura de clubes mineiros nos últimos anos, deixou a emissora para investir em projetos pessoais. De acordo com o portal "F5", o profissional vai atuar em canais digitais, com foco na cobertura do Atlético-MG.

- Foram nove anos. Um terço da minha vida e 100% da minha carreira. A TV Globo foi minha escola e minha faculdade; meu sonho e minha conquista; minha paquera e meu relacionamento sério - desses intensos, cheios de amor e de momentos pra guardar no coração. Poucas coisas na vida são melhores do que sentir orgulho de um ciclo que se encerra - começou o repórter.

- Ainda não existe o Frossard repórter sem ser o “Frossard da Globo”, e até a coragem pra fazer com que ele exista a partir de agora vem do que vivi ali. O novo projeto será anunciado em breve e foi pensado por um bom tempo e com muito carinho. Obrigado a todos os colegas e amigos que fiz nesse período. De coração, obrigado por tudo. Nos vemos! - completou.