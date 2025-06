Caso Bruno Henrique: apostador confessa esquema de manipulação de apostas

As acusações do envolvimento de Bruno Henrique em um esquema de manipulação de apostas ganharam uma nova atualização. Nesta sexta-feira (13), o portal "Ge" divulgou que Douglas Ribeiro Pina Barcelos, amigo do irmão do atacante do Flamengo, confessou ter sido beneficiado pelo camisa 27 em apostas esportivas.

Em audiência, realizada no último dia 4 de junho, o apostador afirmou que sabia das inteções de Bruno Henrique em ser advertido com cartão amarelo. Ele é um, dentre outros nove indiciados por conta do esquema, que ainda é investigado pela Polícia Federal.

Douglas Ribeiro Pina Barcelos foi o único dos investigados a realizar um acordo com o Ministério Público do Distrito Federal. As negociações geraram a confissão dele. Além disso, também ficou determinado que o apostador irá cumprir 360 horas de serviço comunitário e pagará uma multa de R$ 2.322,13. O valor da punição pode subir para R$ 5.500, caso o rapaz confirme as intenções de se mudar para o exterior.

O promotor Rodrigo Araújo foi o responsável por comandar a audiência. Antes de Douglas se declarar culpado, o agente da lei expôs os termos oferecidos pelo MP mediante ao acordo de confissão. Durante todo o tempo, o amigo do irmão de Bruno Henrique foi acompanhado pelo prórpio advogado.

– Presente acordo de não persecução penal tem por objeto fatos relacionados à obtenção e tentativa de obtenção de vantagem indevida em prejuízo de empresas de aposta on-line – iniciou o promotor, antes de completar.

- Empresas que foram induzidas e mantidas em erro mediante meio fraudulento consistentes no cadastramento de palpites sobre eventos secundários da partida entre a equipe do Clubes de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube no dia 1 de novembro de 2023 no estádio Mané Garricha, no Distrito Federal, cuja ocorrência seria provocada de forma criminosa e lhe foi previamente informada. Douglas, feitas todas as considerações, eu pergunto: o senhor confirma que praticou esses fatos? - questionou.

– Confirmo – respondeu o apostador.

Caso Bruno Henrique

O possível envolvimento do atacante do Flamengo em um esquema de manipulação de apostas veio à tona em 2024. Segundo as investigações da Polícia Federal, o atleta teria beneficiado familiares e amigos com as apostas. Na última quarta-feira (11), o atleta foi denunciado pelo Ministério Público.

A suposta manipulação teria acontecido durante o Brasileirão de 2023. As autoridades afirmam que Bruno Henrique vazou para o irmão Wander as intenções de ser advertido com cartão amarelo, no confronto entre Flamengo e Santos, daquele campeonato.

O parente do jogador, além de ter realizado apostas esportivas com a informação sigilosa, também teria repassado ela para outros familiares e amigos. Bruno Henrique e o irmão foram indiciados por estelionato e fraude em evento esportivo.

Defesa do jogador se manifesta

Em nota oficial, os representantes de Bruno Henrique se manifestaram referente a denúncia do MP. Os advogados chamaram atenção para a coincidencia da movimentação às vésperas do Mundial de Clubes. Veja abaixo:

"A denúncia oferecida pelo MPDFT, além de inteiramente insubsistente, é manifestamente aproveitadora, dado o contexto em que oferecida, coincidentemente na mesma data em que divulgada a lista de jogadores inscritos para o Super Mundial de Clubes da FIFA, na qual consta o Sr. Bruno Henrique.

Embora a medida do órgão ministerial seja oportunista, a sua defesa esclarece que as indevidas acusações formuladas serão técnica e imediatamente refutadas no processo".