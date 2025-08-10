Diogo Nogueira se revolta e rebate torcedores por provocações de Flamengo x Atlético

Diogo Nogueira interrompeu um show no interior de Minas Gerais, no sábado (9), para repreender duas pessoas da plateia. Segundo o cantor, os presentes o ofenderam com gestos obscenos durante a apresentação.

O episódio ocorreu após provocações relacionadas à eliminação do Flamengo, clube para o qual Diogo torce, diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na semana anterior. Conforme relatado, a dupla teria feito referência ao resultado diversas vezes.

Ao perceber as ofensas, o artista paralisou a apresentação e se dirigiu diretamente aos dois para repreendê-los publicamente.

Resposta de Diogo Nogueira

- Tem duas pessoas aqui falando sobre Galo, não sei o quê, fazendo assim para mim. Eu acho o seguinte, eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas, e se você está de palhaçada, você vai tomar no seu c* e vai para a casa do c*. Aqui não tem Flamengo, aqui não tem Galo, não tem Minas Gerais, não tem p* nenhuma! Está entendendo? Então você não f*, seu babaca! Vai se f*! É isso aí, vai para fora, seu c*!