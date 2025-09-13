Casimiro Miguel revela ter sofrido proibição da Globo: ‘Grandes amigos’

Casimiro Miguel informou aos seguidores que a Globo vetou a exibição de melhores momentos de partidas transmitidas pela emissora no canal do influenciador. O anúncio foi feito pelo apresentador durante transmissão ao vivo na plataforma Twitch, enquanto comentava o jogo entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil.

- A gente vai ver os melhores momentos do Prime Video, porque os nossos grandes amigos da Ge TV nos proibiram. A Globo me proibiu de ver jogos no YouTube. É uma informação aí para a galera. Agora vou ter que ver os gols em outros lugares - revelou Casimiro.

A decisão ocorre em um contexto de competição entre a CazéTV e a recém-lançada Ge TV, plataforma da Globo direcionada ao público jovem. O formato de reacts, no qual Casimiro comenta partidas já transmitidas, contribuiu significativamente para a popularidade do apresentador no cenário de streaming esportivo brasileiro.

As transmissões pessoais de Casimiro acontecem principalmente na Twitch, com o conteúdo posteriormente disponibilizado no YouTube. Com a proibição, o apresentador precisará modificar essa prática para jogos transmitidos pela emissora.

Globo e CazéTV

No primeiro vídeo, a Ge TV usou a voz de Regina Casé, com uma camisa escrita Regina "Ge". Em 5 de setembro, o canal de Casimiro publicou uma captura de tela mostrando um anúncio da Ge TV durante sua transmissão da NFL, acompanhada da mensagem: "Faça como a Globo e tenha os melhores resultados anunciando na Cazé TV".

A Ge TV estreou com a transmissão do jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, posicionando-se como alternativa ao tradicional "padrão Globo de qualidade" para atrair audiência jovem. A emissora não divulgou comunicado oficial sobre a proibição imposta a Casimiro.