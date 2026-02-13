O Lance! apresenta os melhores palpites para Vasco x Volta Redonda, pela quartas de final do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste sábado, 14 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no São Januário, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Vasco x Volta Redonda (14/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Volta Redonda chega em melhor momento recente do que o Vasco da Gama, com duas vitórias nas últimas cinco partidas, enquanto o Cruzmaltino venceu apenas uma no mesmo recorte. Além disso, o retrospecto direto também é favorável, já que o Volta Redonda venceu três dos últimos cinco confrontos entre as equipes, fator que reforça a confiança mesmo atuando fora de casa.

A expectativa é de que o Volta Redonda inicie a partida com intensidade, buscando abrir o placar nos primeiros minutos e administrar a vantagem em um duelo importante, válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Em confrontos diretos contra o Vasco, o Volta Redonda abriu o placar em seis dos últimos sete jogos O Vasco costuma produzir mais ofensivamente no segundo tempo, com a maioria dos seus gols marcados entre os minutos 46 e 60 O Volta Redonda finaliza com frequência, registrando média de 15,1 chutes por partida

Outros palpites para Vasco x Volta Redonda

A segunda melhor expectativa de palpite está no mercado de ambos marcam. Os três últimos jogos do Volta Redonda terminaram com gols para os dois lados, e o histórico recente diante do Vasco da Gama reforça essa tendência, já que ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos cinco confrontos diretos. Esse cenário aponta para um duelo com potencial de placar mais elástico, a partir de três gols, especialmente pelo peso da partida válida pelo Campeonato Carioca. Nos confrontos diretos, as equipes somam média de 3,2 gols marcados, e três dos últimos cinco compromissos do Volta Redonda terminaram com mais de 2,5 gols.

Por outro lado, a expectativa para escanteios é mais moderada, com projeção de no máximo dez tiros de canto. As equipes não costumam explorar com intensidade as jogadas pelas pontas, o que reduz naturalmente o volume de escanteios. Todos os últimos cinco jogos do Volta Redonda terminaram com menos de 10,5 cantos, e a média combinada das equipes na temporada atual é de 8,18 escanteios, número que sustenta esse cenário.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Vasco da Gama não vive seu melhor momento e, apesar de entrar como favorito, precisa apresentar postura mais consistente diante do Volta Redonda. O adversário leva vantagem no recorte recente de vitórias, enquanto o Cruzmaltino ainda não conseguiu embalar uma sequência positiva nesta temporada.

A equipe tem alternado resultados, sem manter regularidade. Nos dois compromissos mais recentes, venceu o Botafogo por 2 x 0, mas logo depois foi superada pelo Bahia por 1 x 0, cenário que evidencia essa oscilação.

Em relação ao elenco, não há novidades no departamento médico. Jair e Mateus Carvalho seguem fora e ainda não atuaram na temporada.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Andrés Gómez; Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Volta Redonda - Momento e escalação

O Volta Redonda empatou seu último compromisso diante do Madureira, mantendo a sequência recente sem derrotas. Antes disso, a equipe havia vencido o Maricá por 2 x 1, resultado que reforçou a competitividade apresentada nas rodadas anteriores.

Com isso, o Esquadrão de Aço chega para o confronto sem perder há três partidas, desempenho superior ao do Vasco da Gama no mesmo recorte. O momento recente indica maior estabilidade, especialmente no aspecto coletivo.

Para o duelo, o time entra completo, sem novidades no departamento médico, fator que contribui para a manutenção da base titular e do padrão tático adotado nas últimas partidas.

Provável escalação do Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Henrique Silva, Bruno Barra, Marquinhos, PK e MV; Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.

Confronto direto e estatísticas de Vasco e Volta Redonda

O histórico recente entre Vasco e Volta Redonda é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Vasco e Volta Redonda

01/02/2025 — Vasco da Gama 2 x 2 Volta Redonda (Carioca) 04/01/2025 — Vasco da Gama 0 x 3 Volta Redonda (Amistoso) 24/02/2024 — Vasco da Gama 2 x 1 Volta Redonda (Carioca) 30/01/2023 — Vasco da Gama 1 x 2 Volta Redonda (Carioca) 26/01/2022 — Vasco da Gama 2 x 4 Volta Redonda (Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Vasco e Volta Redonda

O Vasco da Gama apresenta alta média de finalizações, com 16,7 chutes por jogo O Gigante da Colina também registra volume ofensivo elevado, alcançando 59 ataques por partida, o equivalente a 0,7 por minuto O Volta Redonda cobra poucos escanteios, com média de 3,7 por jogo As duas equipes somam média de três gols marcados em conjunto na temporada atual Ambas apresentam médias altas de chutes sofridos, com 11,5 para o Almirante e 15,4 para o Voltaço, fator que contribui para a possibilidade de gols para os dois lados

Comparação de Odds para Vasco x Volta Redonda

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação à próxima fase:

Casa de Apostas Vasco vence Empate Volta Redonda vence Betsson 1,50 3,80 6,70 Superbet 1,52 3,90 6,30 Bet365 1,36 4,10 9,00

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Volta Redonda

Volta Redonda marca o 1º gol (3,40 na Superbet) Ambos marcam (2,05 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,92 na Betsson) Menos de 10,5 Escanteios (1,83 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.