Casagrande dispara após derrota: ‘Corinthians não tem elenco forte’

O ex-jogador Casagrande não aprovou a estreia do Corinthians na Sul-Americana. A equipe do técnico Ramón Díaz iniciou a trajetória no torneio continental com derrota para o Atlético Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na última quarta-feira (2), dentro da Neo Química Arena. Após o resultado, o ídolo do Timão apontou que a derrota evidenciou a carência de jogadores no elenco alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para Casagrande, o time do Corinthians é bom apenas do meio de campo para frente. Ele apontou que a defesa apresenta atletas de baixa qualidade, que tiveram falhas comprometedoras para a derrota contra o clube argentino. Além disso, o ex-jogador também pontuou que falta peças de reposição no elenco.

- O time de Ramón Díaz, do meio para frente, é uma grande equipe, mas sem Rodrigo Garro não tem a mínima criatividade no meio-campo. O grande problema desse time do Corinthians é a defesa, que falha muito, principalmente quando tem pela frente uma equipe que agride.

continua após a publicidade

- O Corinthians não criou e nem finalizou uma só bola com perigo no gol do ótimo goleiro Hernán Galíndez. Essa partida deixou muito claro que o elenco do Corinthians não é forte, porque quando o time titular fica desfalcado por dois jogadores, por exemplo, não encontra alternativas do mesmo nível e também quando precisa alterar durante a partida - concluiu.

➡️ Corinthians atinge marca expressiva de público em Itaquera; veja números

Próxima partida do Corinthians na Sul-Americana

Após a derrota na estreia da competição continental, a equipe do técnico Ramon Díaz volta a disputar o torneio na próxima terça-feira (8). Na ocasião, o Alvinegro enfrenta o América de Cali, da Colômbia, fora de casa. Antes disso, o Corinthians volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Vasco, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade