De saída? Ramón Díaz explica presença de atacante em derrota do Corinthians

A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Huracán-ARG, na estreia da Copa Sul-Americana, marcou o retorno do atacante Giovane aos gramados após dois meses fora dos jogos.

O jogador, de 21 anos, vive um impasse em relação à renovação de seu contrato com o clube. A diretoria do Corinthians chegou a apresentar uma proposta de renovação, mas as negociações não avançaram devido a divergências com os empresários do atleta. Diante desse cenário, Giovane perdeu espaço na equipe, e a tendência é que seu vínculo com o clube não seja renovado.

- Eu creio que já dei a explicação sobre Giovane. Tenho que dizer que a diretoria, o presidente, o Fabinho, nos dão plena liberdade para as tomar as decisões que estamos tomando. Tratamos de fazer o melhor para o Corinthians - disse Ramón Díaz.

- Não tínhamos gente para ir ao banco. Angileri, Garro... Precisávamos de número. E ele (Giovane) mostra nos treinamentos que tem capacidade. Nos deu ritmo, foi um pouco acelerado. Mas temos que agradecer a ele. Ele tentou, entrou em uma situação difícil, desvantagem. A partir daí não geramos futebol, isso foi o que mais me preocupou - completou.

Giovane também passou pela base da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Giovane iniciou sua carreira nas categorias de base do Capivariano, de São Paulo, e chegou ao sub-20 do Corinthians por empréstimo. Posteriormente, o clube adquiriu 65% dos direitos econômicos do atleta.

Pelo time profissional do Corinthians, Giovane disputou 31 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. O atacante chegou a ser convocado para Seleção Brasileira sub-20 e 23.

Próximo jogo do Corinthians

O próximo compromisso do Timão será na Neo Química Arena. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro busca sua primeira vitória na competição, pois empatou com o Bahia por 1 a 1 na estreia, em Salvador.