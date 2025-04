Presidente do Corinthians é intimado a depor no caso VaideBet

Augusto Melo e dois ex-diretores do Corinthians, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, foram intimiados pela Polícia Civil de São Paulo para prestar depoimentos sobre as investigações do caso VaideBet, que investiga irregularidades no contrato de patrocínio da casa de apostas com o Timão, firmado no último ano.

O delegado Tiago Fernando Correira, do DPCC (órgão que investiga lavagem de dinheiro), intimou o trio como "investigados", e eles serão ouvidos entre os dias 13 e 16 de abril. A informação foi noticiada pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo Lance!.

Marcelo Mariano foi diretor administrativo no primeiro ano de gestão de Augusto Melo no Corinthians, enquanto Sérgio Moura foi superintendente de Marketing. A Polícia Civil investiga repasses de pagamentos do clube a Rede Social Media Design LTDA, empresa citada como intermediadora do negócio, e então a verba seria repassada a uma empresa 'laranja'.

Com a intimação de Augusto Melo, a tendência é que a investigação esteja perto do fim. Em casos como esse, os principais investigados são os últimos a depor.

Patrocinador deixou o Corinthians no último ano após escândalo (Foto: Jozzu/Agência Corinthians)

As investigações

As investigações da Polícia começaram em maio de 2024, no período que a casa de apostas rompeu o contrato de patrocínio com o Corinthians. Anunciado em janeiro, o acordo prometia ser o maior acordo do futebol brasileiro, com um investimento de R$ 370 milhões. O vínculo foi rompido pela empresa após uma cláusula de anti-corrupção.

continua após a publicidade

As irregularidades envolvem o repasse de R$ 1,4 milhão do clube à Rede Social Media Design, empresa da qual o empresário Alex Cassundé é sócio. A Rede Social Media Design consta como intermediadora da negociação entre o Corinthians e a Vai de Bet, fato que os donos da casa de apostas afirmam desconhecer, e teria destinado o valor à Neoway Soluções Integradas, apontada como uma empresa laranja.

O valor tinha como destino a residência de Edna Oliveira dos Santos, moradora de Peruíbe, no litoral paulista, usada como laranja na negociação. A mulher vive numa residência humilde, e sua principal fonte de renda é o auxílio do Bolsa Família.