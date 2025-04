Corinthians atinge marca expressiva de público em Itaquera; veja números

A torcida do Corinthians atingiu duas marcas importantes nesta quarta-feira (2), no confronto diante do Huracán-ARG, válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O primeiro da torcida corinthiana foi chegar a 500 mil torcedores em Itaquera apenas em 2025, batendo a marca em 12 jogos realizados na Neo Química Arena.

- A força da torcida alvinegra se prova, pois o Corinthians é o Clube com mais torcedores presentes em seu estádio na temporada de forma disparada, possuindo média de 44.189 torcedores por partida - disse o clube em nota oficial.

continua após a publicidade

Em paralelo, a Neo Química Arena atingiu a marca de 30 jogos com público superior a 40 mil torcedores, um recorde absoluto no futebol paulista. Além disso, o estádio registrou 50 partidas consecutivas com mais de 30 mil torcedores presentes, superando sua própria marca anterior. O Corinthians também detém o recorde do futebol brasileiro de jogos com mais de 20 mil pagantes em Itaquera.

Timão voltou a perder jogando em Itaquera (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Quebra de tabu no estádio

O Corinthians perdeu para o Huracán por 2 a 1, na Neo Química Arena, na estreia na Copa Sul-Americana. O resultado acabou com invencibilidade do Timão: a equipe voltou a ser derrotada atuando em Itaquera após 225 dias.

continua após a publicidade

A última vez havia sido contra o RB Bragantino, nas quartas de final da última edição do torneio continental. Na ocasião, o Timão perdeu por 2 a 1. A decisão foi para os pênaltis, e o Corinthians se classificou. O jogo foi no dia 20 de agosto de 2024.

O time abusou dos erros contra os argentinos e saiu derrotado de Itaquera pela primeira vez na temporada. Sequeira, duas vezes, marcou para o Huracán, enquanto Raniele fez o gol do Corinthians na partida. O clube alvinegro errou muitos passes e não conseguiu criar boas chances para empatar.