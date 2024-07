Casagrande detona lance de titular do Corinthians contra o Vasco: ‘Cena patética’

Casagrande criticou lance protagonizado por Yuri Alberto em Vasco x Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance de Yuri Alberto teve grande repercussão no jogo entre Vasco e Corinthians, na última quarta-feira (10). No fim do primeiro tempo, o atacante recebeu perto da área e chutou pela linha lateral. Comentarista do "UOL", o ex-jogador Walter Casagrande criticou a jogada.

- Eu vi o jogo do Corinthians inteirinho e vi cenas patéticas. Teve um lance do Yuri Alberto no fim do primeiro tempo, em que ele dominou a bola, ameaçou, ameaçou e chutou para a lateral. Essa jogada está na internet - começou o ex-atacante do Corinthians.

- E esse tipo de lance acontece em todos os jogos: chutar para longe, cair sozinho. O time é muito ruim. Eu fico com pena do Garro. Hoje, ele não jogou, mas ele é bom, tem criatividade, raça. Ele caiu em um time que não ajuda. É um time péssimo - completou.

Com mais uma derrota, o Corinthians se afundou ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 12 pontos. O Alvinegro só está à frente de Grêmio, Atlético-GO e Fluminense. Na próxima rodada, a equipe, agora sob comando de Ramón Díaz, encara o Criciúma.

