Neto aponta culpado por gol do Vasco contra o Corinthians e indica futuro do clube

Neto detonou jogador (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 21:29 • São Paulo (SP)

A derrota do Corinthians para o Vasco nesta quarta-feira (10) desagradou o comentarista, Craque Neto. O time paulista visitou São Januário e voltou com mais dois gols sofridos no Brasileirão. Com o resultado, o Timão segue na zona de rebaixamento.

➡️Yuri Lima detalha primeiro contato com Iza e revela ‘guerra’ por conta de clubes

O segundo gol do Vasco, marcado por Sforza, se originou de uma falta cometida por Pedro Raul. O atacante, que não vive boa fase, no Corinthians, foi detonado por Neto, que chamou a falta cometida de "idiota".

➡️ Iza revela que affair de Yuri tentou vender informações para imprensa; veja detalhes

O ex-jogador ainda indicou que o Vasco mereceu vencer a partida e disse que o Timão se aproxima a cada jogo do rebaixamento. No fim da partida, Neto disse que o time do Corinthians não tem alma e é um time de vergonha.