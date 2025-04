Após priorizar Tite, Corinthians corre contra o tempo por Dorival Júnior

Corinthians corre contra o tempo para contratar um novo treinador. Com o cargo vago desde a última quinta-feira (17), após a demissão de Ramón Díaz, a ideia da diretoria era fechar com um novo comandante para o duelo contra o Racing, pela Sul-Americana.

A primeira tentativa do Corinthians foi Dorival Júnior, que deixou a Seleção Brasileira em março. Houve um contato com o treinador, mas não que não foi conduzido por Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro. O foco da direção foi todo em Tite.

O Timão ficou muito perto de fechar a contratação, mas o ex-treinador recusou o convite e deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física. Com a negativa, o Corinthians volta todas as atenções para Dorival Júnior, o 'plano B' da diretoria.

Apesar da 'saia justa', a tendência é que o Corinthians aposte todas as fichas na contratação do treinador, que aceitou ouvir a proposta do Timão. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro, viajou para Florianópolis aonde vai se encontrar com Dorival

O treinador coleciona bons trabalhos recentes em clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo, e tinha defensores entre membros da diretoria do Timão.

Corinthians busca a contratação de Dorival Júnior (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pressa por um técnico

O Corinthians quer um novo técnico para a partida contra o Flamengo, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Na cúpula, há resistência sobre o treinador, e caso Dorival Júnior não assine, Orlando Ribeiro, técnico interino, pode comandar o Timão em mais jogos da temporada.

Luís Castro também está no páreo. Parte da diretoria prefere o nome do português, e apesar das dificuldades na negociação, querem esperar uma conclusão do técnico para concretizar o acordo com o novo treinador.