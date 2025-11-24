Cartão vermelho em Manchester United x Everton choca torcedores: 'Insano'

O confronto entre Manchester United e Everton, desta segunda-feira (24), no Old Trafford, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, foi marcado por uma expulsão inesperada. O caso aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto, quando Idrissa Gueye levou um cartão vermelho por agredir um jogador do próprio time.

O cronômetro marcava 12 minutos, quando o camisa 27 do Everton protagonizou uma discussão com o zagueiro Michael Keane. No auge do desentendimento dos atletas, Gueye acertou um tapa no rosto do companheiro.

A arbitragem interveio no lance e expulsou o jogador. Na transmissão da partida, pela ESPN, a especialista de arbitragem, Renata Ruel, concordou com a decisão e afirmou que se a bola estivesse rolando, seria pênalti para o Manchester United. Isso porque, o desentendimento aconteceu na área do Everton.

Nas redes sociais, o lance viralizou rapidamente. Torcedores que acompanhavam a partida se surpreenderam com a expulsão. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Manchester United x Everton?

Logo nos primeiros minutos, o Everton viveu um pesadelo. Aos dez minutos, Séamus Coleman sentiu lesão e foi substituído por Jake O'Brien. No lance seguinte, o Manchester United chegou com perigo, em finalização de Bruno Fernandes, o que irritou Gana Gueye. O volante começou a discutir com o zagueiro do próprio time, Michael Keane, e o agrediu com um tapa na cara. Com a agressão, o senegalês foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Everton conseguiu se defender bem e se aproveitando dos diversos erros de passe do United. Quando teve a bola, os Toffees foram melhores e abriram o placar com Kiernan Dewsbury-Hall. O meia recebeu na entrada da área, ganhou de Leny Yoro e finalizou com estilo no ângulo de Senne Lammens, que até chegou a encostar na bola, mas sem evitar o gol.

Na segunda etapa, o Manchester United partiu para cima, com substituições ofensivas. Já o Everton seguiu bem na defesa, sem deixar espaços na entrada da área. Sem conseguir por baixo, os Diabos Vermelhos apostaram nos cruzamentos e quase empataram em cabeçada de Joshua Zirkzee, mas Jordan Pickford fez grande defesa.

Perto dos minutos finais, o United avançou ainda mais as linhas em busca do gol de empate, mas não conseguiram passar pela defesa do Everton, principalmente por Pickford, que assegurou a vitória por 1 a 0, dentro do Old Trafford. Esta foi a primeira vitória do treinador David Moyes como visitante dentro do estádio após 18 partidas.