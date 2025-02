No segundo episódio do "Lance! Folia!", o Lance! entrevistou Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz Leopoldinense e torcedor do Botafogo. O cantor oficial da escola de Ramos contou como surgiu o amor pelo Alvinegro, além dar pitacos sobre reforços e a busca por um técnico.

Pitty de Menezes, intérprete oficial da Imperatriz Leopoldinense, é torcedor do Botafogo (Foto: Lance!)

Luiz Fellype, conhecido como Pitty de Menezes, carrega a paixão pelo Botafogo graças ao pai, que fundou a torcida "Fogonçalo", de São Gonçalo. Com apenas quatro anos de idade quando o Alvinegro ganhou o Campeonato Brasileiro, em 1995, o intérprete da Imperatriz não viveu a emoção naquela época.

Pitty viu de perto o clube passar por dificuldades. Hoje, o cantor vive um "tempo de Botafogo" vitorioso. Segundo o intérprete da Imperatriz, John Textor reacendeu a chama da esperança e trouxe de volta o brilho do botafoguense.

Ainda sem técnico, na época da gravação da entrevista, o Botafogo teria Carlo Ancelotti como comandante, se dependesse de Pitty. Luís Castro também seria uma opção. O canto também revelou quais reforços traria para a equipe. Confira a exclusiva no player acima e em todas as plataformas do Lance!.

Pitty de Menezes confia em que o 2025 do Botafogo terá mais títulos (Foto: Lance!)

Confira todas as respostas de Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz Leopoldinense e torcedor do Botafogo:

AMOR PELO SAMBA

- Meu nome é Luiz Fellype, mas todo mundo me conhece como Pitty de Menezes. Sou cantor da Imperatriz Leopoldinense. Para mim é uma honra estar com vocês falando um pouco sobre o amor do samba e pelo time. O amor pelo samba vem de família. Para quem não sabe, eu sou filho adotivo. O meu padrinho tinha uma ala na Viradouro. E as fantasias eram feitas no quintal da minha casa. Todo ano tinha esse evento de ateliê, fazer as fantasias e eu ficava brincando no meio das plumas, paetês e placas. Via meus primos e a família toda fazendo fantasias. O amor pelo samba começa aí. Todo final de ano a gente ganhava o cd das escolas de samba e era uma paixão. Ficávamos naquelas piscinas de plástico. Meus tios bebendo e a gente brincando. E tocando samba o dia todo.

PAIXÃO PELO BOTAFOGO

- Vem do meu pai. Ele é fundador da torcida "Fogonçalo", de São Gonçalo. Meu pai sempre foi apaixonado pelo Botafogo e essa paixão acabou me contagiando. Já cheguei na família botafoguense e o Botafogo me escolheu. A paixão vem pelo meu pai, que era muito apaixonado. Lembro do meu pai falando do Afonsinho e outros jogadores que eram da época dele. Acabou contagiando não só a mim, mas a família toda.

MOMENTO ATUAL DO BOTAFOGO

- Já chorei muito. Eu mandava e-mail para o Botafogo. Eu tinha quatro anos quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 1995. Não vivi aquela emoção de estar no estádio sendo campeão igual ao meu pai e irmãos mais velhos. Mas eu peguei uma época de colégio que o Botafogo não ganhava nada e eu era zoado. Eu chorava. Mandava texto, e-mail para o Botafogo. Minha filha acabou virando flamenguista por conta disso. Era muito zoada no colégio e se revoltava. Eu mandava e-mail para o Botafogo: "isso não existe. Vocês estão acabando com a tradição da minha família". Ver o Botafogo nessa mudança, com o Textor, acendeu uma esperança. Acho que trouxe o brilho do botafoguense, a alegria do botafoguense. O Botafogo merecia isso que estamos vivendo. O Textor acreditou no Botafogo. A gente nunca deixou de acreditar no Botafogo. Eu falava assim: "Po Deus, será que eu vou ver o Botafogo campeão da Libertadores?". Eu não aguentava mais a gente não ter Libertadores. Graças a Deus, com o Textor e com a SAF estamos vivendo alegrias.

PEDIDO ESPECIAL PARA A PRESIDENTE

- Pedi (ensaiar com a camisa do Botafogo após o título da Libertadores): "presidente, não é todo dia que a gente vê o Botafogo campeão de algo de expressão". Foi muito emocionante e eu queria ter ido. Mas a gente teve o mini desfile no dia 29. No dia 30 teve a final e no dia seguinte foi o ensaio de rua na Euclides Faria. Não consegui ir. Falei: "presidente, libera". Ela: "está tudo certo. Não é toda vez que a gente vê o Botafogo campeão". E o Seu Luizinho era botafoguense, o pai da presidente. O João, filho da presidente, é tricolor, mas ele tem essa consideração com o Botafogo e gosta do Botafogo também.

JÁ FEZ ALGUMA PROMESSA OU LOUCURA PELO BOTAFOGO?

- Várias. Sempre fui supersticioso. Boto todas as camisas no sofá em todos os jogos, senão eu acho que não vai ganhar. Com certeza (foi assim na Libertadores). Estou vendo um jogo com uma galera e cada um está em um lugar. Ninguém pode sair. Todo mundo tem que ficar no mesmo lugar. Quem está vendo o jogo continua, quem não está fica sem ver.

- Fiz várias promessas para Nossa Senhora Aparecida. Eu ia para Aparecida fazer promessa. Eu fiz e agora tenho que levar a camisa do Botafogo para Aparecida. Todo ano eu faço para a minha carreira, para o Carnaval. Levei a roupa do lampião (Carnaval de 2022). Tenho que levar a camisa do Botafogo. Valeu à pena.

DIFERENÇA DE TORCER PARA UMA ESCOLA DE SAMBA E UM TIME DE FUTEBOL

- Um time de futebol tem a rivalidade. Quem é Botafogo é Botafogo. Quem é Flamengo é Flamengo. Quem é Fluminense é Fluminense. Se é Fluminense contra o Boca Juniors a gente não vai torcer para o Fluminense, a gente vai torcer para o Boca Juniors. Não vamos ser hipócritas. No Carnaval, a gente não tem esse fanatismo, é muito inclusivo. Por exemplo: eu sou Imperatriz, mas se eu vejo a Portela passar bem na avenida, eu fico feliz pela Portela. Se a gente vê o Salgueiro bem, a gente fica feliz. A gente torce pelo bem do Carnaval. Somos foliões. Essa questão de torcer para time e escola de samba tem essa diferença.

ALGUM SAMBA LEMBRA O BOTAFOGO?

- Tem. Foi um momento muito difícil quando a gente caiu para a segunda divisão. Eu ia em muitos jogos no Caio Martins. Tinha uma placa do portão que estava solta e entrava sem pagar ingresso. Tinham momentos que estendiam uma bandeira com a Nossa Senhora e cantavam: "Ó Virgem Santa, olhai por nós. Olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz". Eu lembro muito do Botafogo nesse samba. Foi um momento muito difícil, mas foi necessário para o amadurecimento de muitas coisas que o Botafogo viveu. O Botafogo subiu com o Palmeiras e eu lembro muito desse samba.

O QUE ESPERAR DO BOTAFOGO EM 2025?

- Ano passado foi bem semelhante. O Campeonato Carioca não foi tão bom. Acredito que em 2025 a gente tem que confiar no John Textor. Ele fala que a partir de abril as coisas vão andam. Prefiro confiar. Acredito que o Botafogo é um time muito mais maduro. Psicologicamente confiante. Saíram algumas peças, mas mantivemos o Igor Jesus, Savarino, Bastos, John, Alex Telles que são peças importantes. Vão chegar peças que vão somar. A questão do técnico, ele está demorando para fazer uma boa escolha. Não vai trazer uma pessoa que não vá somar, mas sim para dar alegrias. Prefiro confiar. Acredito no Botafogo como acreditei nesse último ano. Quem sabe não voltamos a ganhar um Brasileirão e uma Libertadores? O Mundial, só Deus sabe. É difícil, mas temos que acreditar e apoiar.

PITTY SENDO JOHN TEXTOR POR UM DIA

- Para técnico? Se eu puder sonhar, traria o Ancelotti ou Mourinho. Pés no chão? Eu sei que a torcida do Botafogo ficou magoada, mas é a profissão do cara, que recebeu uma oportunidade que não podia deixar passar. Mas o Luís Castro poderia voltar. Deixou o Botafogo bem, numa situação confortável. Não foi ele ter saído que fez o Botafogo cair de rendimento. Foi a escolha errada de trazer o Lage. Poderia ter deixado o Caçapa, que daria resultado. Mas eu traria o Luís Castro de volta, ele fez um bom trabalho. Tem um estilo que não seria diferente do Artur Jorge. Ele ia trazer um resultado bom. Jogador? O Bitello, o Cristiano Ronaldo, quem sabe? Seria uma boa, vamos sonhar. Mas eu gostaria de ver um craque de expressão no Botafogo novamente.

IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE EM 2025 (ÓMI TÚTÚ AO OLUFÓN - ÁGUA FRESCA PARA O SENHOR DE IFÓN)

- O Leandro Vieira, o nosso carnavalesco, é um cara que dispensa comentários. Quando ele veio com a proposta do enredo, depois de tantos anos que a Imperatriz não fala sobre um enredo afro. Falar sobre Oxalá, sobre o Itan de Oxalá. O rei de Ifón. Ele sai de Ifón para encontrar o seu amigo, Xangô, no reino de Oió. Antes dele sair de Ifón, ele vai consultar o Babalawo. O Babalawo deixa algumas coisas para ele fazer. Ficar em silêncio. Levar algumas peças de roupas brancas e ofertar a quem tem que ofertar: a Exú. Ele não quis ofertar a Exú. Exú pregou algumas peças em Oxalá, que nesse caminho viu o cavalo de Xangô perdido. Um cavalo que ele tinha dado de presente a Xangô. Ele pega esse cavalo, que estava dado como roubado. Os soldados de Xangô viram Oxalá com aquele cavalo, só que Oxalá ficou em silêncio, seguindo a ordem do Babalawo e não podia falar quem era ele e ficou preso por sete anos. Tudo dá errado no reino de Oió. Seca, fome. Foi quando falaram que tinha um preso injusto. Xangô também foi consultar o Babalawo e viu que tinha um preso injusto. Quando foi ver, era Oxalá. Xangô faz justiça, solta Oxalá, dá banho de águas frescas e graças a Deus dá tudo certo. E é o nosso enredo: Omí Tútú ao Olufón). Que samba maravilhoso, lindo. Samba afro muito aguerrido. Um refrão maravilhoso. Temos um refrão na cabeça: "vai começar, o Itan de Oxalá". Que vai contagiar a Sapucaí. Acredito muito nesse samba e no Carnaval. É mais bonito que o Carnaval do lampião, pelo que eu estou vendo no barracão. A Imperatriz tem tudo para, se Deus quiser, conquistar a décima estrela.

- Surpresa (spoiler do barracão). O que eu posso dizer é que o Leandro Vieira caprichou. Será muito lindo.

EXPECTATIVA PARA O CARNAVAL 2025

- Uma escola muito feliz. A Imperatriz sempre foi muito conhecida por ser a certinha de Ramos. Mas a gente costuma dizer que somos a ex-certinha de Ramos. Uma escola alegre, que evoluiu muito. Brinca Carnaval, com responsabilidade. Uma escola feliz, com garra, que vai gritar o samba na avenida. Queremos muito essa décima estrela. Trazer essa décima estrela para Ramos, para a zona da Leopoldina, que merece muito. O pessoal do "CPX", do Complexo do Alemão, que sofre tanto no dia a dia. Acho que esse campeonato vai trazer ainda mais alegria para a nossa comunidade.

PROMESSA PARA A IMPERATRIZ SER CAMPEÃ?

- Com certeza. Minha Nossa Senhora de Nazaré, minha Nossa Senhora Aparecida abençoando. Estarei na basílica em Belém e no santuário em Aparecida pagando a minha promessa.

