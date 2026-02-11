O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o confronto contra o Lanús no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a partida no dia 26 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira). A entrada é para o Setor Norte, que normalmente é o primeiro a ter os bilhetes esgotados.

continua após a publicidade

Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.

A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, está sendo comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).

continua após a publicidade

A comerceialização começa nesta quinta-feira, inicialmente para sócio-torcedores. Para o público geral começa no dia 19. A venda acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.

Flamengo divulga informações de ingressos para a Recopa (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Setores e valores para Flamengo x Lanús

Norte

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).

Sul

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).

Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 80,00

Nação Maraca 2: R$ 112,00

Nação Maraca 3: R$ 128,00

Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00).

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 85,00

Nação Maraca 2: R$ 119,00

Nação Maraca 3: R$ 136,00

Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00).

Oeste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 95,00

Nação Maraca 2: R$ 133,00

Nação Maraca 3: R$ 152,00

Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00).

Sul (Visitante)

Público Geral: R$ 300,00.

Ingresso com serviços - Maracanã Mais

Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana

Antes da partida no Maracanã, Flamengo e Lanús se enfrentam no dia 19 deste mês, no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.