Flamengo divulga preços da Recopa; ingresso do Setor Norte mais que dobra em relação a 2023
Equipes se enfrentam no dia 26 de fevereiro
O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o confronto contra o Lanús no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a partida no dia 26 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira). A entrada é para o Setor Norte, que normalmente é o primeiro a ter os bilhetes esgotados.
Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.
A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, está sendo comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).
A comerceialização começa nesta quinta-feira, inicialmente para sócio-torcedores. Para o público geral começa no dia 19. A venda acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.
Setores e valores para Flamengo x Lanús
Norte
Nação Maraca 1: R$ 75,00
Nação Maraca 2: R$ 105,00
Nação Maraca 3: R$ 120,00
Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).
Sul
Nação Maraca 1: R$ 75,00
Nação Maraca 2: R$ 105,00
Nação Maraca 3: R$ 120,00
Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).
Leste Superior
Nação Maraca 1: R$ 80,00
Nação Maraca 2: R$ 112,00
Nação Maraca 3: R$ 128,00
Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00).
Leste Inferior
Nação Maraca 1: R$ 85,00
Nação Maraca 2: R$ 119,00
Nação Maraca 3: R$ 136,00
Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00).
Oeste Inferior
Nação Maraca 1: R$ 95,00
Nação Maraca 2: R$ 133,00
Nação Maraca 3: R$ 152,00
Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00).
Sul (Visitante)
Público Geral: R$ 300,00.
Ingresso com serviços - Maracanã Mais
Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).
Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana
Antes da partida no Maracanã, Flamengo e Lanús se enfrentam no dia 19 deste mês, no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina.
