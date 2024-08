Carlos Simon aponta erro da arbitragem em lance capital de Grêmio x Fluminense

Grêmio e Fluminense se enfrentaram pela Libertadores (Foto: Albari Rosa/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 23:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio venceu o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores em jogo movimentado na etapa final. No segundo tempo, o jogo contou com um pênalti e uma expulsão, de Rodrygo Ely. Para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, o meia Paulo Henrique Ganso deveria ser punido pelo lance com o zagueiro do time gaúcho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Ganso, que já tinha cartão amarelo, agarra o zagueiro Ely, do Grêmio, que dá um soco no Ganso. O VAR interveio corretamente, e a decisão correta seria cartão vermelho para o Ely e amarelo para o Ganso, e consequentemente o vermelho também porque seria o segundo. O árbitro não agiu assim - disse Simon.

Comentarista de arbitragem do jogo, Leonardo Gaciba, da ESPN, classificou a ação de Ganso como "nada de mais". Nas redes sociais, torcedores do Grêmio se revoltaram com o cartão vermelho para Ely. Com a bola rolando, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1, com gols de Reinaldo. Lima marcou para o Fluminense.