Ganso merecia expulsão? Ex-árbitro analisa lance polêmico em Grêmio x Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 21:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio venceu o Fluminense de virada nesta terça (13), em jogo movimentado na segunda etapa. O clube gaúcho marcou o primeiro gol de pênalti e teve um jogador expulso minutos depois. Comentarista do jogo na ESPN, Leonardo Gaciba analisou os lances no Couto Pereira.

- Foi perfeita a marcação do pênalti. O jogador está em posição de bloqueio, com o braço aberto, interceptando a passagem da bola. A penalidade foi marcada de forma correta no campo e não requer revisão do VAR - comentou Gaciba, após braço de Esquerdinha na área.

- Acontece fora da disputa da bola. O Ganso coloca um braço por cima do Rodrigo Ely, mas nada de mais. E o Ely, tanto com a mão esquerda, tanto com a direita, dá um "soquinho" no Ganso. A expulsão, para mim, acontece de forma correta - comentou o ex-árbitro.

Nas redes sociais, torcedores do Grêmio se revoltaram com o cartão vermelho de Ely. Se Ganso recebesse cartão amarelo na jogada, seria o segundo, causando a própria expulsão. Com a bola rolando, Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1, com gols de Reinaldo. Lima marcou para o Fluminense.

