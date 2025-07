Carlos Alberto reafirma frase polêmica e diz que Flamengo brigaria por título da Premier League

O desempenho dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes renderam novos holofotes para Carlos Alberto, já que uma frase polêmica proferida por ele em 2019 acabou sendo revivida por diversos torcedores. Na época, o ex-jogador afirmou que se o Real Madrid jogasse a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não venceria. Seis anos depois, o ex-atleta explicou a declaração e reafirmou a tese.

Em entrevista ao canal do jornalista Igor Rodrigues, Carlos Alberto usou o exemplo da Copa de 2014, onde os clubes sul-americanos tiveram um bom desempenho em comparação aos europeus naquela edição do torneio. Segundo ele, as condições climáticas são um elemento que desequilibra o futebol. O ex-jogador citou a seleção da Alemanha - que foi a vencedora daquele Mundial de Seleções -, teve uma preparação específica para jogar no Brasil, se hospedando na Bahia, no Nordeste, onde existem altas temperaturas e um clima mais ríspido

— Se jogar nestas condições, você vê que a performance diminui. Só que se você chegar lá um tempo antes e você se adapta, ai quem tem mais talento vai chegar na frente. Então, quando eu disse aquela situação do Real Madrid, e que eu afirmo até hoje: que nem a Série B aqui ganha, é pelas condições. Óbvio que o Real Madrid tem mais talento que o ASA/AL, não menosprezando o clube — explicou.

Carlos Alberto explica frase polêmica e diz que brasileiro brigaria na Premier League (Foto: Reprodução/YouTube)

Flamengo na briga pela Premier League

Para validar de vez a declaração, Carlos Alberto explicou que se um clube brasileiro como o Flamengo for disputar a Premier League teria chances de brigar pelo título inglês.

— Se um time brasileiro for plá para a Europa, jogar na mesma estrutura, tendo o mesmo poder de investimento, a gente se adapta mais rápido do que eles. Por exemplo, se for um campeonato curto, na minha opinião não ganha. Agora, uma temporada (com 38 rodadas), o Flamengo tem condições (de brigar pelo título) —completou.