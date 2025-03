Carlos Alberto aponta favoritos para o título do Brasileirão e revela torcida

O Brasileirão começa neste sábado (29), e o Lance! conversou com o ex-jogador Carlos Alberto, que deu palpites sobre os favoritos ao título. O comentarista do SBT apostou em quatro clubes para a briga pelo campeonato, mas também revelou torcida para outros.

- Tem alguns postulantes ao título: Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, o Corinthians acho que dá para brigar, mas não sei se tem elenco para manter o ritmo. O Brasileirão é diferente de qualquer outro campeonato. Joguei vários na Europa, mas só aqui o último colocado ganha do primeiro. Aqui nada é certo. No Rio de Janeiro, sou Vasco; em São Paulo, sou Corinthians; no Sul, sou Grêmio. Espero que seja algum deles - disse Carlos Alberto.

Revelado pelo Fluminense, Carlos Alberto também somou passagens por outros grandes clubes, como Porto-POR, Corinthians, Werder Bremem-ALE, São Paulo, Botafogo, Vasco, Grêmio, Bahia, Goiás, e Athletico Paranaense. O ex-jogador conquistou Champions League, Mundial de Clubes, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Português.

Primeira rodada do Brasileirão

Seis jogos movimentam o sábado no Brasileirão: Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG, São Paulo x Sport, Cruzeiro x Mirassol, e Flamengo x Internacional. No domingo, acontecem os duelos entre Palmeiras e Botafogo; Vasco e Santos; e Bahia e Corinthians. Bragantino x Ceará fecha a rodada inicial do torneio.