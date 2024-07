Canadense é exaltado por brasileiros na web durante final do skate street nas Olimpíadas: ‘Campeão moral’

Cordano Russell celebra manobra no skate street das Olimpíadas (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 13:40 • Paris (FRA)

Um canadense chamou a atenção do brasileiros na web durante a final do skate street masculino nas Olimpíadas 2024. Apesar de ter terminado na sétima colocação, Cordano Russell foi exaltado por internautas por conta de seu desempenho e carisma na decisão da modalidade nesta segunda-feira (29).

Russell não conseguiu boas notas na primeira etapa da decisão, as voltas rápidas. Com isso, as chances de medalha do skatista foram muito prejudicadas, mas sua ótima performance nas manobras fez com que ele conquistasse o carinho dos torcedores.

Via redes sociais, diversos brasileiros elogiaram o canadense. Alguns afirmaram serem novos fãs do atleta, enquant outros foram além e declararam Cordano Russell como o "campeão moral" do skate street. O ouro ficou com Yuto Horigome, do Japão, e Kelvin Hofler, do Brasil, terminou em sexto.

Confira abaixo algumas publicações sobre o desempenho do canadense na final do skate street das Olimpíadas:

